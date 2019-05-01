Експерти розповіли, чому влітку вікна в авто повинні бути закриті

Експерти розповіли, чому влітку вікна в авто повинні бути щільно закриті.

За словами фахівців, закриті вікна є захистом для водія від зовнішніх подразників, пише avtovod.

Крім того, вони склали список причин, по яких автолюбителям не варто влітку їздити в авто з відкритими вікнами. На думку автора статті, в першу чергу вікна відкривати не варто занадто загазованого повітря. Внаслідок цього, водії змушені будуть міняти салонний фільтр в авто не рідше, ніж раз у півроку.

Крім цього, водій, який їде з відкритим вікном, може отримати «хорошу» порцію повітря, що містить в собі всю таблицю Менделєєва».

Однак крім «таблиці Менделєєва», в салон попадає велика кількість пилу, яка небезпечна для організму.

Навіть трохи прочинені вікна несуть в собі загрозу для здоров’я, адже від легкого протягу можна застудитися. А жіноча стать таким чином може зіпсувати свою зачіску.

Щільно закриті вікна, за словами фахівців, — це захист водія від зовнішніх подразників. Шум від проїжджої частини, у разі якщо вікна відкриті, може відволікати водія від дорожньої обстановки і, як наслідок, спровокувати аварію.

І це вже не кажучи про стрес, який виникає у деяких водіїв з-за постійного рева мегаполісу.

Нарешті, скла не варто опускати в разі, якщо в салоні включений кондиціонер, який при відкритих вікнах буде працювати «на знос», що в результаті може привести до дорогого ремонту.

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Суспільство

Нагадаємо, що автоінструктор назвав погані звички водіїв, від яких необхідно позбутися.

Так, досвідчені автомобілісти здійснюють досить багато операцій на підсвідомому рівні. Якщо їхні дії правильні, то це свідчить про ознаку майстерності, проте багато з них роблять типові помилки.

Самі частодопускаемые помилки власників перерахував інструктор школи контраварійного водіння “Драйв клубу Альфа-щит” Сергій Гільов.

Перше — це часта робота зчеплення без перемикання передач. Деякі водії часто без причини вичавлюють зчеплення при гальмуванні і поворотах. Цього не можна робити. Постійна їзда на передачу дає більше можливостей для маневру. Зокрема, якщо потрібно негайно набрати швидкість.

Друге — це гальмування в повороті. Зміна швидкості на дузі повороту може привести до втрати управління. Погасити швидкість до оптимальної потрібно ще до початку маневру. Гальмувати треба на прямих колесах. З поворотом керма плавно відпускати педаль гальма.

Третє — управління однією рукою. Не потрібно тримати одну руку на підлокітнику, а керувати іншою. Обидві руки повинні бути на кермі. Це не дасть втратити управління при попаданні в яму чи в інших небезпечних випадках. Не можна крутити кермо долонею однієї руки-воно може вислизати.

Четверте — пізніше включення покажчиків поворотів. Зараз часто можна побачити, як водії включають покажчик повороту вже під час маневру. Це треба робити заздалегідь, з урахуванням швидкості руху. За правилами дорожнього руху – це не менш як за 50-100 м до маневру в населених пунктах і за 150-200 м поза ними.

П’яте — це використання протитуманного світла не за призначенням. Не можна вмикати протитуманні фари, коли немає туману. Коли пішов дощ або погіршилася видимість, досить включити денні ходові або габаритні вогні. Задній протитуманний ліхтар дуже сліпить тих, хто їде позаду.

Шосте — необґрунтовані перестроювання з ряду в ряд. Випередження на ділянках, де звужується дорога, тільки спричинить втрату часу. Також може утворитися затор.

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