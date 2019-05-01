Про цих місцях знають одиниці: фотографи показали гарні, але маловідомі куточки планети

Фахівці показали фотографії красивих і маловідомих місць на Землі.

Ці місця дарують безліч вражень для туристів, передає портал telegraf.com.

Село Івуар існує більше семи століть. Незважаючи на військові баталії і природні колізії, поселення зберегло свій історичний вигляд. Поблизу Женевського озера стоїть невеликий замок, побудований графом Амадея Савойського V. Місце увійшло в Асоціацію найкрасивіших сіл Франції.

Острів Кенгуру знаходиться в Австралії. Третину території тут займають заповідники і національні парки. Вас вразять грандіозні пейзажі на фоні гігантських скель та зелені простори. Тут можна побачити безліч представників оригінальної місцевої фауни: варанів, коал, утконосов, а також безліч птахів: карликових пінгвінів, чорних какаду, комірних сов.

Фортеця Буртанж розташована в Нідерландах. Її звели у період Вісімдесятирічної війни, коли країна боролася за незалежність від Іспанської імперії. Бастіон закинули після військових дій, потім його знову зміцнювали і розширювали.

Іспанська Альбаррасін часто називають «рожевим містом». Туристи побачать тут звивисті вулиці, гори, а також зелені луки і річки. Ти можеш помітити грандіозно творіння ще при Римській імперії: акведук довжиною 17 кілометрів.

Графство Девоншир знаходиться в Британії поруч з Ла-Маншем. Колись тут була Думнония, яку населяли кельтський народ. У затоках Девону розташовані курорти, рибальські селища і порти.

Хоккайдо — це мальовничий острів в Японії. Тут безліч речей: тераса Ункай на вершині гори, чудовий аромат і барвистість лавандових полів, гірськолижні спуски і Блакитне озеро. Населяють острів рідкісна тварина едзо момонга.

Нагадаємо, свята — це завжди чудовий привід провести теплі дні на природі.

І крім прекрасних посиденьок в паркових зонах, можна вибрати міні-путушествие за нашою надзвичайно красивій країні.

Так, ми розповімо вам про п’ять бюджетних рішеннях весняного відпочинку.

Перше — це фестиваль у Львові. Культурно-туристична столиця готова дивувати гостей на травневі свята. 1 травня стартує гастрономічний фестиваль «Львів на тарілці». А вже 3 — 7 травня пройде фольклорний фестиваль «У колі друзів».

Друге — тюльпанове море Кропивницького. На початку травня Кропивницький стає тюльпанової столицею України. Місцевий дендропарк радує своїх відвідувачів тисячами сортів тюльпанів, гіацинтів та нарцисів. Якщо поїдете на прогулянку, то буйство фарб і святковий настрій вам гарантовані.

Третє — це насолодитися красою природи в Умані. Дендропарк «Софіївка» вражає своєю красою. Струмки, фонтани, гроти, скульптури і навіть невеликий водоспад зачарують вас. 1 травня почне працювати один з найкрасивіших фонтанів — «Перлина кохання». Організатори обіцяють цікаві світло-музичні шоу на водному екрані.

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Четверте — за морським повітрям в Одесу. У травні вже досить тепло, тому можна сміливо засмагати і навіть мочити ніжки в море. Також в Одесі багато цікавої архітектури, старовинних вулиць і тематичних кафе. Захоплююча прогулянка по Дерибасівській не залишить вас без емоцій.

П’яте — за драйвом в Карпати. Весна — це чудовий час, щоб поїхати в гори і набратися нових вражень. Для любителів справжнього драйву пропонують: рафтинг, катання на квадроциклах та позашляховиках. Для більш спокійного відпочинку можна покататися на велосипедах або відвідати місцеву баню.

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