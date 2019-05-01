Їжте все підряд і запивайте алкоголем: дієтолог розповіла, як схуднути після травневих свят

Відомий дієтолог Альбіна Комісарова розповіла, як і що треба їсти під час свят, щоб не набрати вагу.

Про це повідомляє сама дієтолог на своїй сторінці в Instagram

За словами Коміссарова, тим, хто бореться із зайвою вагою, можна багато їсти під час травневих свят, і навіть не потрібно відмовлятися від спиртного. Для цього потрібно просто вибрати грамотне кількість певних продуктів, навіть можна їсти свинину і баранину.

«Для мене, як для дієтолога, будь-які тривалі свята – найважчий час. Пацієнти схильні переїдати і менше цікавляться корисними постами, відкладаючи схуднення «на потім», – зазначила дієтолог.

За словами фахівця, якщо ви проводите час на природі, намагайтеся більше рухатися. Також користуйтеся методом тарілки». Їжте багато свіжих овочів і зелені (60% тарілки, все інше – м’ясо і вуглеводи).

Також вона радить не боятися якихось видів м’яса. Рекомендована порція червоного м’яса на добу – не більше 75 грам (шматок розміром з сигаретну пачку).

Дієтолог зазначила, що на природі часто п’ють пиво. Можна випивати не більше 1 напою для жінок і 2 напоїв для чоловіків. 1 напій = 330 мл пива. Але не потрібно забувати пити чисту воду. Не можна закушувати чіпсами, сухариками, солоними горішками, а краще вибрати сир, хліб, овочі.

Нагадаємо, що багато людей страждають від надмірної ваги і перед ними гостро стоїть питання харчування. Відомо, що дієти не допомагають позбавитися від зайвої ваги, а лише погіршують ситуацію, виводячи з організму корисні речовини і вітаміни. Щоб повноцінно харчуватися і скинути вагу дієтологи рекомендують вживати в їжу такі продукти. М’ясо птиці і нежирна риба – білки, жиророзчинні кислоти Омега-3 допомагають тривалий період відчувати ситість і не накидатися на їжу в наступний прийом.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», медики розкрили незвичайний метод схуднення: це інноваційно і дуже легко. Вчені з’ясували, що в схудненні допомагає крижана вода. Не для нікого не секрет, що перед засвоєнням їжі організму потрібно нагріти продукт до його власної температури витрачаючи на це калорії. І ось, оскільки вода є бескаллорийной, то наше тіло використовує свої «запаси» колорий.

Також портал «Акценти» писав, що медики розповіли, як схуднути без зусиль, голодувань і довгої готування правильних продуктів на кухні. Ця інноваційна дієта називається «Десять ложок». Вона підходить всім, хто не готовий на 100% змінити своє харчування. Розділіть їжу на день на три частини – сніданок, обід і вечерю. Також підготуйте фрукт для перекусу. Приємність у тому, що їсти можна все, крім самих шкідливих продуктів – мучного, солодкого і фаст-фуду.

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