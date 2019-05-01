Путін раптово заговорив українською, кремлівські слуги порозкривали роти: ось, що він сказав

Президент Росії Володимир Путін поспілкувався з журналістами з приводу заяв нового президента України Володимира Зеленського про надання Москвою українцям громадянства за спрощеною схемою.

Про це повідомляє портал «РБК»

Варто звернути увагу, що закінчилася зустріч тим, що Володимир Путін попрощався з кореспондентами українською мовою.

«До побачення», — сказав Володимир Путін наприкінці.

Говорячи про заяви Зеленського, Путін заявив, що «все дуже просто».

«Якщо в Україні будуть видавати паспорти росіянам, а ми, в Росії, будемо видавати паспорти і громадянство [у спрощеному порядку] українцям, то рано чи пізно ми неминуче прийдемо до очікуваного результату — у всіх буде єдине громадянство», — зазначив глава Кремля Володимир Путін.

Нагадаємо, що чим далі в ліс, тим більше маразматичними стають ідеї російського президента Володимира Путіна. В одному зі своїх останніх заяв, він сказав, що спільне громадянство допомогло б зблизити російський і український народи, а також зробити їх сильніше і успішніше». При всьому цьому у Путіна, чому-то є нав’язлива ідея про те, що українці та росіяни-це єдиний народ, який при всьому цьому має свої особливості, культуру і мову. Путін також попросив нову владу повернути громадянство колишньому президенту Грузії Михайлу Саакашвілі, а також інших політиків, які покинули країну рятуючись від режиму.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», президент Росії Володимир Путін заявив, що його майбутній колега Володимир Зеленський не святий і не Господь Бог, щоб постати перед ним. Зокрема, Путін зазначив, що він не виключає можливості зустрічі з Володимиром Зеленським. Зокрема, російський президент уточнив, що зустрічі можуть бути тільки з питання врегулювання конфлікту на Донбасі. Так Путін зазначив, що «не зведено в ранг святих, щоб постати перед ним», але він допускає зустріч та можливість виконання Мінських домовленостей.

Також портал «Акценти» писав, що президент Росії Володимир Путін розгнівав росіян своїм дивним вчинком. Він осоромився під час візиту в Російське географічне товариство, і це викликало бурю обговорень в мережі. Пропагандист Дмитро Смирнов розповів на своїй сторінці в соціальній мережі, як Путін відвідав географічне співтовариство. Також він зазначив, що Путін залишив свій автограф на глобусі.

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