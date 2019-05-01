Свято 1 травня: що категорично не можна робити в цей день

1 травня православна церква відзначає День Кузьми, якого ще називають творцем канонів у славу Господа.

Про це повідомляє портал «Clutch»

У цей день починають кувати зозулі, а той, хто почує спів зозулі 1 травня, матиме щастя на цілий рік.

Також, по погоді 1 травня визначають, наскільки буде родючим рік. Якщо початок травня видався холодним і дощовим — можна чекати хорошого врожаю.

Отже, в цей день чоловікам не можна сіяти моркву, буряк та інші культури.Все, що в цей день буде посаджено чоловіком, піде в колір, але не буде плодоносити.

Також чоловікам не можна полювати. В народі вірять, що це дасть серйозний збій в чоловічому здоров’ї. Це відноситься і до риболовлі, тому від даних занять краще утриматися.

Можна ще тримати підлогу брудним. Вважається, що чим чистіше буде пол у День Кузьми, тим зрозуміліше і приємніше буде найближче майбутнє родини, яка живе в будинку.

Нагадаємо, що 29 квітня церква відзначає День Ірини. У цей день прийнято саджати рослини, так як вони несуть благодатну силу. Прикмети на 29 квітня допомагають гармонізувати своє життя і залучити до неї удачу. Всі господині відправляються на городи та дачні ділянки, щоб садити городні культури. Все, що буде в цей день посаджено, обов’язково дасть добрі сходи, буде рости швидко і дасть багатий урожай. Тому будь-які польові роботи потрібно запланувати саме на цей день.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», 28 квітня православні християни відзначають світле свято Великодня. Вона об’єднує людей по всьому світу, проте не всім відомі традиції цього дня. Існують різні версії того, які продукти можна святити в храмах. Деякі впевнені, що не можна нести до церкви алкоголь, але хтось визнає допустимим покласти у великодній кошик пляшку кагору. Не варто нести в храм овочі, зате можна присвятити трохи солі, яку потім використовують в кулінарії.

Також портал «Акценти» писав, що 27 квітня церква відзначає Велику суботу. Цей день не менш важливий, ніж Чистий четвер або Страсна п’ятниця. Сьогодні згадують Христа і те, як він лежить у труні. Тому сьогодні в честь жалобу по Синові Божому ще не можна веселитися і прагнути до задоволень. Тим не менше, люди вже відчувають радісне очікування, так як вже зовсім скоро Спаситель воскресне.

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