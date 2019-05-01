Шашлики скасовуються, походів з друзями не буде: синоптик розповіла, чого чекати від погоди 1 травня

Синоптики розповіли, якою буде погода на травневі свята. Так 1 травня в Україну прийде циклон з романтичним ім’ям Valentin. Він принесе холодну погоду та дощі. Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

Вона повідомила, що з 1 травня над Україною буде царювати циклон Valentin. Він принесе із собою дощі і похолодання. Також Наталка Діденко обіцяє, що на півдні країни сила циклону буде не великий, тому тут дощі будуть короткочасними, але до вечора все ж варто чекати зливи. Схід та Приазов’ї може залишитися без опадів, так як циклон зрушиться північніше.

Крім дощів циклон в Україну принесе і сильний вітер. У деяких регіонах він буде поривчастим і навіть ураганним, пише синоптик.

З приходом Валентина в Україні суттєво знизиться температура. Температура повітря найнижчою на Заході та Півночі вдень +9+14 градусів. Теплою погода залишиться тільки на Півдні і в центральних регіонах нашої країни, +15+22 градуси. На Сході України показники будуть різними засисимости від області: на Харківщині +10+12, на Луганщині +12+16, на Донеччині +17+20.

У Київ циклон принесе вітер і похолодання, дощі почнуться вже вранці. Температура не перевищить 11-13 градусів зі знаком плюс.

За добу квітня в Україні буде тепло і без опадів. Проте вже вночі погода почне змінюватися. У деяких регіонах цієї вночі похолодає до +2 градусів і почнуться дощі.

Нагадаємо, портал Акценти повідомляв, що погода 30 квітня буде різною. Українців в різних областях очікують сильні зливи, грози, і також суха і тепла погода. Синоптик Наталка Діденко розповіла, в яких областях буде сухо, а в яких варто чекати дощу. Синоптик Діденко розповіла, що прохолодно буде практично на всій території України. Вдень температура буде від +9 до +13 градусів.

Нещодавно Акценти писав, що в понеділок, який буде на цьому тижні черговим вихідним, погода не порадуетукраинцев. 29 квітня погода в Україні буде хмарною і дощовою. Тільки на окупованому Росією Криму буде сонячно. Температурні показники в середньому досягнуть позначки в 14 — 16 градусів зі знаком плюс. Про це розповів Український гідрометцентр. 29 квітня в західних регіонах пройдуть сильні дощі.

Також Акценти писав, що в Тернопільській області, увечері 28 квітня випав сніг з градом. Фото опубліковані на сторінці в Facebook депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича. Негода в Україні принесла не тільки рясні дощі, але і град. У деяких районах опади значно підтопили домашні господарства і перетворили вулиці на бурхливі водні потоки. Найбільше дісталося Тернопільській області. У мережі показали фото і відео наслідків стихії.

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