Зеленський провів зустрічі з Епіфанієм, Філаретом і Онуфрієм

Новобраний президент України Володимир Зеленський зустрівся з предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм у Михайлівському Золотоверхому монастирі у Києві.

“Митрополит Епіфаній привітав новообраного президента України Володимира Зеленського і побажав мудрості, сили й наснаги у відповідальному служінні українському народу”, – повідомили у прес-службі ПЦУ.

Подробиць зустрічі поки що не повідомляють.

У Міністерстві культури прокоментували зустріч новообраного президента і предстоятеля ПЦУ, зазначивши, що це перша офіційна зустріч Зеленського після оголошення результатів виборів

“У ці хвилини проходить зустріч голови ПЦУ Епіфанія з новообраним президентом Зеленським. Прошу звернути увагу на два принципові моменти. По-перше, зустріч почалася через годину після офіційного оголошення результатів виборів, тобто де-факто це перша офіційна зустріч майбутнього глави держави, чию перемогу щойно офіційно підтвердили. По-друге, Зеленський усі свої зустрічі з релігійними лідерами країни почав саме з розмови з Блаженнішим Епіфанієм. Хіба обидва ці моменти не є яскравим свідченням того, що надії всіх московських “пророків” і їх українських адептів на повне переформатування українського релігійної політики марні?” – написав у Facebook керівник департаменту у справах релігій Мінкульту Андрій Юраш.

Стало відомо, що із Зеленським зустрічався також патріарх Філарет.

Владика привітав Зеленського з обранням, побажав використовувати дану йому владу для добра і вручив пам’ятний подарунок, повідомила прес-служба майбутнього президента.

Фото: ze2019.com

Зеленський приходив і до Онуфрія в митрополичу резиденцію у Феофанії. Митрополит Онуфрій побажав Зеленському божого благословення на шляху служіння Україні та її народові, повідомляють на сайті УПЦ МП.

Фото: news.church.ua

Вони обговорювали “ситуацію, яка склалася в релігійній сфері України”.

Нагадуємо, Центральна виборча комісія офіційно оголосила про перемогу Володимира Зеленського у виборах президента України.

Нагадуємо, що почесний патріарх Православної церкви України Філарет привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента, а також вибачив переможцю президентських виборів Володимиру Зеленському жарт про “термос”.