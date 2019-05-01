У мозку немовляти виявили зуби

У мозку немовляти всього чотирьох місяців від народження лікарі виявили кілька повноцінних зубів.

Про цей випадок розповіло видання Daily Star. Малюкові з Меріленда була діагностували рідкісну доброякісну пухлина головного мозку – краніофарингіому. На немовля чекала операція. При її проведенні хірурги виявили в мозку пацієнта повноцінні зуби. За словами лікарів, це перший подібний випадок за всю історію.

Фахівці відзначають, що наука давно припускає походження краніофарінгіоми з тих же клітин, з яких формуються зуби. Знахідка, зроблена лікарями в мозку немовляти, – підтвердження того, що ця гіпотеза справедлива.

Сьогодні прооперований малюк перебуває в стабільному стані, його здоров’ю нічого не загрожує. Зуби, які були вилучені нейрохірургами з його мозку, передані у лабораторію для подальшого вивчення. Фахівці медичного центру при Університету Меріленда дивуються, як в такому юному віці у дитини змогли сформуватися “дорослі” зуби. Можливо, їх подальше вивчення проллє світло на цю загадку.

: zdorovia.com.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.