Білорусь повністю зупинила постачання нафти з Росії по трубопроводу “Дружба”, поки з нього не викачають всю забруднену нафту.

Про це заявив головний інженер ВАТ “Гомельтранснафта “Дружба” Андрій Веріго, повідомляє DW.

Він зазначив, що відновити постачання планують 2 травня, але навіть тоді система працюватиме у функціонально обмеженому режимі. На повне відновлення, за його словами, піде “не менше півроку напруженої роботи”.

Нафтовики очікують, що до 10-11 травня трубопровід «Дружба» повинен вийти на 60-65 % номінального середньорічного завантаження.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що ситуація з неякісною нафтою, яку постачають трубопроводом “Дружба”, завдала “дуже серйозний економічний, матеріальний і іміджевий збиток”. У Росії заявили, що хлорорганічні сполуки потрапили в нафту на приватному підприємстві в Самарській області.

Нагадуємо, що Україна призупинила транзит російської нафти через Білорусь.