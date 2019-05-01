В Італії на розкішній віллі проходить весілля сина Авакова

На березі італійського озера Комо проходить весілля сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Олександр Аваков, який, за даними ЗМІ, зараз одружується, отримав широку популярність після «справи про рюкзаках».

За даними видання, всім гостям весільного торжества заборонили приходити з камерами і робити фотографії. Захід проходить на віллі Ерба в місті Черноббьо. У 2004 році тут проходили зйомки фільму «Дванадцять друзів Оушена», а співачка Гвен Стефані знімала кліп Cool.

Віллу можна орендувати для проведення весільних церемоній. Орієнтовна вартість оренди на 7 годин – 12 000 євро.