Кіт Харінгтон розповів про своїй улюбленій сцені в «Грі престолів»

Поки фінал саги ще не відомий, Кіт Харінгтон вирішив розповісти, яка сцена в серіалі йому найбільше сподобалася.

Для кожного актора участь у зйомках серіалу «Гра престолів» принесла чимало приємних спогадів. З особливим трепетом про це згадує Кіт Харнигтон, Який на знімальному майданчику зустрів свою любов – актрису Роуз Леслі.

У коментарі журналу People, голлівудський Джон Сноу вирішив розповісти про зйомки і улюбленій сцені в серіалі, де він з’явився зі своєю дружиною. За словами Кита Харінгтона, найефектнішою частиною «Ігри престолів» був момент, коли героїня Роуз Леслі вмерла на його руках.

«Мені сподобалася її смерть. Я знаю, що це звучить дивно. Але думаю, що вона чудово з цим справилася. І це був перший момент, коли в серіалі використовували сповільнену зйомку. Мені здається, що ця сцена, коли на другому плані відбувалася битва, була дуже красивою. Це одна із самих незвичайних зйомок», – розповів Кіт Харінгтон.

І хоч серіал і допоміг голлівудським акторам закохатися один в одного, Кіт Харінгтон переконаний, що в цьому є й чимало недоліків. Зокрема, красень з сумом признався, що образи Джона Сноу і Иггрит завадять їм вдруге співпрацювати на знімальному майданчику.

«Найсумніше, що ми ніколи не зможемо зніматися разом. Все тому, що наші імена занадто сильно асоціюються у глядачів з «Грою престолів»… Я б дуже хотів попрацювати з Роуз, але ми грали коханців, а потім одружилися. Тому не впевнений, чи зможемо ми коли-небудь ще знятися у фільмі разом», – додав Кіт Харінгтон.