На Донбасі почалися криваві бої: Україна несе втрати

За минулу добу терористи на Донбасі 13 разів порушували режим припинення вогню. Під обстрілом ворога загинув український воїн.

Як повідомляє у Facebook прес-центр ООС, бойовики застосовували заборонену мінськими угодами озброєння.

Так, з мінометів 82-го і 120-го калібрів, великокаліберних кулеметів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї ворог обстрілював українські позиції в районі населених пунктів Павлопіль, Талаківка, Піски, Лебединське, Дослідне, Широкіно, Мар’їнка, Троїцьке та Луганське.

«Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, один отримав поранення», – сказано в повідомленні.

За даними розвідки, 30 квітня двох окупантів було знищено, ще три — поранено.

У ВСУ додали, що з початку поточної доби, 1 травня ворог двічі обстріляв позиції ОНС в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:з великокаліберних кулеметів — біля села Лебединське;з стрілецької зброї — поблизу населеного пункту Гранитиное.