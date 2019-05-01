Мільйонери масово залишають Росію

Сім тисяч доларових мільйонерів залишили в минулому році Росію. Такі дані містяться в дослідженні Global Wealth Migration Review консалтингової компанії New World Wealth.

Наголошується, що Росія поступається тільки КНР, з якого виїхали 15 тисяч мільйонерів. Слід за країною-агресором Індія. Її територію залишили п’ять тисяч багатіїв, далі — Туреччина з чотирма тисячами і Франція – з трьома тисячами.

В Австралії, куди в основному переміщуються багаті люди, за рік приплив становив дванадцять тисяч чоловік. За нею — США — 10 тисяч чоловік, потім — Канада, зустріла чотири тисячі мільйонерів.

Всього за даними на квітень в РФ проживає 163 тисячі мільйонерів. Більше чверті свого доходу вони зберігають готівкою. Ці дані більш, ніж у два рази перевищують аналогічні європейські показники (12%) і майже в три рази американські (9%).