Втрата чутливості до запахів свідчить про ризик смерті

Різке зниження чутливості до запахів свідчить про майже 50% ризик померти протягом найближчих 10 років. Про це свідчать дослідження, проведені медиками з Університету Мічигану (США).

У дослідженні брали участь 2,3 тисячі добровольців віком від 71 до 82 років. Серед них були і чоловіки, і жінки, люди різних рас, повідомляє журнал Annals of Internal Medicine. Фахівці спостерігали заними протягом 13 років.

Після початку дослідження померли 1211 учасників, тобто більше половини. Статистика показала, що ризик смерті для пацієнтів з погіршенням нюху був на 46%, при цьому на момент початку дослідження у багатьох з них не було серйозних проблем зі здоров’ям.

: ukurier.gov.ua

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