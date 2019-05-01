Великобританія призначила нового посла в Україні

Новим послом Великобританії в Україні призначено Мелінду Сіммонс. Вона замінить Джудіт Гоф, яка займала цю посаду з 2015 року.

Про це повідомила прес-служба посольства у Фейсбуці.

“Мелінда Сіммонс була призначена послом Її Величності в Україні і замінить Джудіт Гоф, яку очікує інше дипломатичне призначення. Сіммонс заступить на посаду влітку 2019 року”, – йдеться в повідомленні.

Зазначають, що зараз Сіммонс активно вивчає українську мову. З її біографією можна ознайомитися за посиланням.

“Дуже рада призначенню на посаду посла Великобританії в Україні. Зараз активно вивчаю українську мову і з нетерпінням очікую зустрічі з Україною і українцями”, – написала Сіммонс у своєму Twitter.

Нагадуємо, раніше уряд Великобританії розробив законопроект, який дозволить Лондону і після Brexit зберегти санкції проти Росії.

Фото: twitter.com/melsimmons24