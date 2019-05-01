Опубліковано фото бійця ВСУ, який загинув в останній день квітня

30 квітня від кулі ворожого снайпера загинув український військовослужбовець Володимир Куцик.

Про це повідомила 24 ОМБр імені короля Данила в Facebook.

«З жалем повідомляємо Вам про важку втрату в Королівській бригаді. Вчора, 30.04.2019 року, в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області, в результаті поразки ворожих снайпером, загинув наш побратим — Куцик Володимир, 1968 року народження, житель села Стоянов, Радехівського району Львівської області.

Солдат Куцик Володимир Анатолійович перебував на спостережному посту опорного пункту взводу одного з підрозділів бригади і виконував бойове завдання», — йдеться в повідомленні.

Володимир загинув від кулі новітньої російської гвинтівки калібру 12,7 мм снайпера бойовиків під час зніми позиції.

Бійцеві надали невідкладну медичну допомогу і почали евакуацію в лікарню. Але, на жаль, поранення виявилося несумісним з життям.

«Відповідальний, доброзичливий, щирий, завжди готовий прийти на допомогу і навчити. З повагою ставився до своїх командирам, незважаючи на те, що був набагато старший за них. Користувався повагою в колективі — таким Володимир Анатолійович залишиться в нашій пам’яті», — характеризують воїна в бригаді.