Міша Романова з «ВІА Гри» зворушливо зізналася у коханні Максу Барських

Відома українська співачка, екс-солістка групи “ВІА Гра” Міша Романова опублікувала зворушливе зізнання Максу Барських. Передає Clutch.

Артистка опублікувала у своєму Instagram пікантний знімок, на якому зображена в гримерці разом зі своїм бойфрендом, відомим українським співаком Максом Барських.

Більшість шанувальників зворушила мила публікація Романової, але знайшлися й ті, які розкритикували пост. Деякі користувачі вважають, що стосунки між екс-віагрою і Барських існують лише для піару.

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Публикация от Misha Romanova (@misharomanova) 25 Апр 2019 в 12:19 PDT

“Чудесні, схожі, як брат і сестра. Може і здається, але ви точно споріднені душі”, “Блін, такого чоловіка забрала собі. Очі б мої цього не бачили”, “Всім коментаторам, які “лободаивлееваревнуюкмаксу” скажу так: вам Міші подякувати б варто було, що вона теж в свій час підштовхнула Макса до музики і співу ще зі школи. І ображати і гнати на неї – саме останнє і тупе. Якщо для вас вивалити ненависть на людину, яку ви не знаєте, – норм, то ви й не гідні бути фанатом Макса або тієї ж Івлєєвої, або Лободи. Ви знаєте про Мішу і про Макса рівно на половину або навіть менше, але вважаєте, що вже в курсі всього” – пишуть в коментарях.

: znaj.ua

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