Порошенко поздравил Зеленского с победой на выборах президента

Действующий глава Украинского государства Петр Порошенко сообщил, что поздравил своего конкурента на выборах президента Украины Владимира Зеленского с официальным объявлением результатов, согласно которым Зеленский стал новоизбранным президентом. Обращение Порошенко опубликовано на его сайте 30 апреля.

“Как действующий глава государства только что позвонил Владимиру Зеленскому и поздравил его с официальными результатами выборов, которые сегодня объявила Центральная избирательная комиссия. Все международные наблюдатели признали их честными, прозрачными и демократическими. Они в полной мере соответствовали стратегии Украины на членство в Европейском союзе и НАТО, которую я последовательно воплощал в течение пяти лет своего президентства. Надеюсь, новый президент продолжит этот курс, который в полной мере отвечает национальным интересам Украины”, – говорится в обращении.

Порошенко призвал “немедленно продемонстрировать всем нашим партнерам единую украинскую позицию в то время, когда раздачей российских паспортов на оккупированных территориях Кремль осуществляет очередной этап гибридной войны против Украины”.

“Таким образом [президент РФ Владимир] Путин готовит обоснование нового витка военной агрессии под предлогом якобы защиты прав граждан Российской Федерации. Россия заслуживает существенного ужесточения санкций против нее. Этот вопрос будет главным, чему посвящу последние недели своих президентских полномочий. Но продолжить и завершить решение этой проблемы – это уже ответственность нового президента. Поэтому считаю, что мы должны были бы скоординировать наши усилия”, – отметил действующий глава государства.

Он подчеркнул, что “соперничество на выборах осталось в прошлом”, и поблагодарил граждан, которые проголосовали за него.

“Теперь мы, все украинцы, все вместе общими усилиями не должны дать Путину ни единого шанса воспользоваться переходным периодом в Украине, нашим демократическим процессом передачи власти. Рассчитываю, что такая позиция найдет поддержку и у избранного президента”, – заявил Порошенко.

По его словам, во время телефонного разговора с Зеленским была достигнута договоренность о встрече “в ближайшее время”.