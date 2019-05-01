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Дощовий циклон по імені Valentin: ДСНС попереджає про грози і шквали по Україні

01.05.2019

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов в Україні.

Про це йдеться у середу на сайті служби.

Зазначається, що 1 травня у більшості західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях значні дощі. У центральних, південних та східних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий).

На Прикарпатті та в Карпатах прогнозують сильні дощі (2 рівень небезпечності, помаранчевий).

Нагадуємо:

Раніше повідомлялося, що 1 травня в Україну з південного заходу Європи прийде дощовий циклон Valentin.

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