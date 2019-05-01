С сегодняшнего дня начнут начислять пеню за неуплату коммуналки

В Украине вступила в действие новая редакция закона “О жилищно-коммунальных услугах”. С сегодняшнего дня будет начисляться пеня за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг.

Закон должен был вступить в силу 10 июня 2018 года, однако Рада частично отсрочила введение в действие до 1 мая 2019 года. Об этом сказано в правительственной газете “Голос України”.

В случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги потребитель обязан уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,01% суммы долга за каждый день просрочки. Общий размер уплаченной пени не может превышать 100% общей суммы долга. Начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем конечного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги.

При этом пеня не будет начисляться при условии задолженности государства перед потребителем за предоставленные льготы и субсидии и/или при задолженности работодателя перед потребителем по зарплате. Пеня будет начисляться только на долги, возникшие с 1 мая.

В новой редакции закона предусмотрена возможность для жителей многоквартирных домов заключать коллективные договоры с исполнителем коммунальных услуг, кроме услуг по газо- и электроснабжению. Тип организации договорных отношений с исполнителями услуг будут выбирать потребители.

В случае заключения индивидуального договора потребитель будет оплачивать исполнителю услуги абонентскую плату.

Совладельцы многоквартирных домов (независимо от выбранной ими формы управления многоквартирным домом) в течение одного года должны принять решение о модели организации договорных отношений с исполнителями коммунальных услуг (кроме услуг по поставке электрической энергии и природного газа) по каждому виду коммунальной услуги.

При этом допускается заключение разных типов договоров для разных коммунальных услуг в одном доме.

Также вводится запрет на принудительное отключение от сетей централизованного отопления и снабжения горячей водой владельцев квартир и нежилых помещений, присоединенных к таким сетям, в многоквартирных домах в случае отключения от этих сетей других собственников квартир и нежилых помещений.