Російські дипломати викликали гнів у мережі фото з «прапорами» бойовиків ДНР-ЛНР

Генеральне консульство Росії у Бресті (Білорусь) опублікувало пост про міжнародний мотопробіг «Дороги Перемоги — на Берлін 2019 рік», прикріпивши під ним фото з «прапорами» псевдо республік ЛДНР.

Відповідний пост зі знімками відомство опублікувало в Facebook.

«Свою патріотичну акцію мотоциклісти, які представляли не тільки Росію, але і Польщу, Італію, Німеччину, Казахстан і, звичайно ж, Білорусь, присвятили безприкладній подвигу радянських солдатів, які захистили Батьківщину і Європу від фашизму», — йдеться серед іншого в повідомленні.

Під постом піднялася хвиля обурених коментарів.

«Цікаво,куди дивиться білоруський КДБ?Луганськ і Донецьк-це УКРАЇНА. До чого тут прапори ніким (в тому числі і Росією) не визнаних квазиреспублик?», «Білоруське КДБ ловить супротивників акумуляторного заводу і перейменовує дорожні покажчики з білоруського на російську», «Позорище ватяну», «А що за ганчірки на передньому плані? Це мл..ь консульство публікує офіційне дипломатичне установа, так ? Днище», — пишуть коментатори.