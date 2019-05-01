Волонтери розкрили подробиці про новітню зброю військ Путіна на Донбасі

Українським волонтерам вдалося виявити фотографії секретної російської системи орбітального придушення «Тирада-2», яка не так давно була помічена на Донбасі.

Як зазначається, інформація про присутність в окупованих районах Донбасу новітньої системи «стала сенсацією» для волонтерів, оскільки за даними відкритих джерел комплекс «Тирада-2» в 2019 році тільки планували поставити на озброєння в Центральний військовий округ Росії.

“У відкритих джерелах було мало інформації про новій російській системі орбітального придушення “Тирада-2”. Не було зрозуміло і як виглядає ця система, тому що пошукачі видавали досить суперечливі дані з фото різних систем і комплексів РЕБ. А в окремих статтях тематичних ЗМІ фігурували тільки иллюстрационные фото, жодне з яких не мало конкретної підпису і містило цілий перелік систем РЕБ, що значно ускладнювало пошук. Саме тому ми спочатку дали тільки фото макету однієї з модифікацій цієї системи, щоб не ввести себе і читачів в оману», – пишуть волонтери.

Фото «Тиради-2» з дрона ОБСЄ допомогло звузити пошук справжніх фотографій цього таємного комплексу, які по необережності прес-служби МО РФ потрапили в інтернет. Повідомляється, що, імовірно, вони спочатку були опубліковані на сайті МО РФ, яку підхопили російські «», тому що саме з посиланням на ці джерела і вдалося зловити одну з небагатьох справжніх фото «Тиради-2», яку знайшли в передруку новини на ресурсі Baltnews.lt.

Проте фото не мала підпису, що це саме «Тирада-2», а тільки містив підпис джерела «». Волонтерам вдалося знайти ще одне фото, яке також без підпису проілюструвало статтю про новітніх російських розробки РЕБ. На задньому плані фотографії можна побачити ту ж систему, тільки з розгорнутою другою антеною. А підпис, яка була вшита в фото вказує, що вона зроблена 18.07.2018 на Ніколо-Олександрівському полігоні в Ставропольському краї РФ. Волонтери порівняли фото з БПЛА зі звіту СММ ОБСЄ на Донбасі і фото цієї системи з конкурсу на полігоні МО РФ і прийшли до висновку, що це одна і та ж система — «Тирада-2».