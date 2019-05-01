У Чехії суд виправдав власника готелю, не пускавшего до себе громадян РФ

У 2014-му чех повісив у своєму готелі оголошення, що не буде пускати громадян Росії з-за анексії українського Криму.

У Чехії Конституційний суд постановив повністю виправдати власника готелю Brioni Boutique Hotel у місті Острава Томаша Крчмаржа, який відмовлявся пускати в постояльці громадян Росії. Чоловік мотивував це анексією Росією українського Криму. Про це у своєму Facebook розповів посол України в Латвії Євген Перебийніс.

24 березня 2014-го Крчмарж вивісив у готелі оголошення, що з-за анексії не буде поселяти росіян. Через кілька днів він змінив оголошення: громадяни Росії зможуть жити в готелі, якщо письмово засудять окупацію півострова.

Чеська торгова інспекція вирішила, що це – дискримінація і оштрафувала Крчмаржа на 50 тис крон (близько 2 тис євро). Однак чоловік вважав це справою принципу і пішов у суд.

За словами українського посла, чех тоді порівнював дії глави РФ Володимира Путіна з діями Адольфа Гітлера в Судетах.

Через суд Крчмарж домігся зменшення штрафу до 5 тис крон, однак і це його не влаштувало: він заявляв, що не погодиться зі штрафом навіть в одну крону.

Пройшовши ряд інстанцій, власник готелю дійшов до Конституційного суду. Сьогодні він виніс вердикт, постановивши, що дискримінації не було. Суд, посилаючись на позицію міжнародних організацій МЗС Чехії, констатував, що анексія Криму суперечить основоположним принципам міжнародного права.

“Таким чином, ми маємо надзвичайно важливий прецедент рішення Конституційного суду країни ЄС, в якому не тільки відновлена справедливість у відношенні людини, який став на захист України, але й підтверджена протиправність анексії Росією території України”, – підсумував український дипломат.