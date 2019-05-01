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У Мелітополі пронісся смерч і зник в кущах (ВІДЕО)

01.05.2019

У вівторок вранці, 30 квітня, в Мелітополі Запорізької області несподівано пронісся великий смерч, близько 2 метрів в діаметрі.

Про це повідомляє видання ria-m з посиланням на свідчення очевидців та відеозаписи, викладені в інтернет.

У виданні відзначили, що ніяких передумов до смерчу, у вигляді поривів вітру або опадів, які часто супроводжуються такого явищами, не було.

“Я такого не бачив ще … Що, (злякався)? .. Він (летить) сюди”, – чути коментарі в відео (містить ненормативну лексику).
Територіально пиловий вихор пронісся протягом декількох хвилин по проїжджій частині на вулиці Ломоносова, а потім зник у посадці.

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