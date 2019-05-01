Больше не синий: Марк Цукерберг представил новый дизайн Фейсбука

Создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг на конференции для разработчиков F8 представил новый дизайн социальной сети. Как сообщает Reuters, новый дизайн, получивший кодовое название FB5, смещает акцент с ленты новостей на “Истории”, сообщества и события.

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Отмечается также, что Facebook решил отказаться от синей шапки сверху, которая была символом социальной сети с момента запуска в 2004 году. Весь дизайн будет окрашен в более светлые тона, синий цвет останется только в логотипе, иконках и некоторых ссылках.

По словам Цукерберга, личные сообщения, “Истории” и небольшие группы – это наиболее быстрорастущие области онлайн-коммуникации. Facebook также намерена сделать свой мессенджер более легким и быстрым.

Источник ZN