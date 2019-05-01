У Донецькій області стався вибух у житловому будинку

В Україні тривають вибухи газу в житлових будинках. 1 травня на вул. Кренкеля в Маріуполі (Донецька область) сталася пригода в одному з будинків: в результаті вибуху газу постраждали дві людини.

НП сталася сьогодні рано вранці, близько 08:00. В результаті вибуху прибудова до будинку зруйновано повністю, пошкоджено перегородки кімнат будинку.

Постраждали дві людини: чоловік 1940 року народження був госпіталізований до міської лікарні в задовільному стані; жінка 1939 року народження від госпіталізації відмовилася.

На даний момент обставини події встановлюються. Для ліквідації наслідків вибуху залучалося 10 чоловік особового складу та дві одиниці техніки.