«Тиха анексія». У Латвії відреагували на видачу російських паспортів жителям окупованих територій

Рішення Москви про спрощення процедури видачі російських паспортів жителям окупованій частині Донбасу є спробою тихій анексії, що вимагає рішучої реакції ЄС.

Таку думку на прес-конференції у Варшаві висловив глава МЗС Латвії Ринкевичс.

«Це абсолютно неприпустимо, це є спробою здійснення тихій анексії. Я вважаю, що всі країни регіону повинні в цій справі бути об’єднаними, і ми потребуємо значно більш сильної, рішучої реакції ЄС на такі дії», — підкреслив Ринкевичсом.

Він підкреслив, що Україна, Грузія і Молдова сьогодні потребують підтримки не лише у здійсненні реформ, але і в протидії російської агресії.

Міністр, який відвідав Варшаві з нагоди 15-річчя приєднання до ЄС десяти країн, також подякував Польщі за військову присутність в Латвії в рамках контингенту НАТО.