Тарифи: якою буде ціна на газ при Зеленском

Кабмін і «Нафтогаз» оголосили травневу ціну на газ для населення. Так, її кінцева роздрібна вартість затверджена на рівні 8 247 гривень за тис. куб. м. Це, підкреслимо, що нижче діє до 30 квітня вартості «блакитного палива» (8 549 гривень за тис. куб. м).

Як повідомили в прес-службі «Нафтогазу», зниження ціни стало плодом застосування нового підходу.

«Розроблений (помісячний – прим. Ред.) механізм припускає наступний підхід до формування ціни: якщо ринкова ціна для промислових споживачів нижче, ніж встановлена в постанові уряду №867 (застосування положень ПСО — прим. Ред.), ціна для населення знижується відповідним чином. При цьому якщо ринкова ціна для промисловості перевищує встановлений урядом рівень, то ціна газу для населення залишиться на цьому рівні», — роз’яснили в прес-службі компанії.

Треба сказати, що рішення про травневої ціною на газ передувала чергова «кабінетна» баталія між главою «Нафтогазу» Андрієм Коболевым і прем’єр-міністрів Володимиром Гройсманом.

Перший заявляв, що зниження ціни на газ для населення неможливо, другий наполягав на врегулювання цін, пригрозивши топ-менеджеру відставкою.

Експерти припускають, що подібні кроки пов’язані з новим президентським циклом в країні. Адже раніше всіх готували до того, що в травні газ для населення подорожчає на 15% до 9717 гривень за тис. куб. м з-за вимог МВФ, з якими Україна співпрацює в рамках кредитної програми на 3,9 млрд доларів. Тепер же оголосили про новий механізм регулювання цін.

«Ціни, встановлені в постанові №867, фактично будуть функціонувати як стеля цін на природний газ для населення до кінця цього року. Це відповідає меті ринкового ціноутворення на природний газ для всіх категорій споживачів, і, таким чином, що це відповідає нашим зобов’язанням за програмою, підтримуваної МВФ», — сказала у свою чергу міністр фінансів Оксана Маркарова,

Раніше «Нафтогаз» відмовлявся від нового механізму, апелюючи на повній відміні спецобязательств, закріплених у документі №867.

Експерт з енергетичних питань Валентин Землянський нагадав, що в травні газ повинен був подорожчати, згідно з постановою Кабміну, прийнятою ще восени 2018 року.

«Але в квітні Кабмін прийняв іншу постанову, №293, вимагає від «Нафтогазу» знизити ціни. Коболєв ж заявив, що він це постанова виконувати не буде, що воно суперечить постанові №867», — роз’яснив експерт.

Але, як бачимо, Кабмін все ж «дотиснув» «Нафтогаз», і 22 квітня сторони оголосили про зменшення ціни у зв’язку з падінням котирувань на зарубіжних енергетичних біржах.

«Побутовий газ повинен подешевшати на 302 гривні з травня, так як ціни на імпортний газ різко просіли. Є можливість знизити ціну на 3,5%. Але вже з червня газ для населення подорожчає. «Нафтогаз» затвердив ціну на газ для промисловості на травень на 5% вище, ніж вона була в квітні. Відповідно у червні піднімуться тарифи для населення. Також відзначу, що, згідно з постановою уряду №867, «верхня» ціна для населення з 1 травня встановлена на рівні 9 800 гривень за тис. куб. м. тобто, на 15% вище квітневої ціни. Це правило буде діяти до кінця цього року. Ніхто не відміняв підвищення тарифів. Як тільки почне підніматися ціна на імпортний газ, а це відбудеться ближче до опалювального сезону, то ціна на природний газ для населення одразу підніметься», — пояснив економіст Віктор Скаршевський.

Нагадаємо, що на вартості «блакитного палива» базується розмір комунальних тарифів. Так, ціна газу в тарифі на тепло та гаряче водопостачання складає 70-80%. Востаннє газ дорожчав у листопаді 2018 року. Зростання склало 23,5%. У зв’язку з цим тепло і ГВП подорожчало, приміром, у Києві, на 22%.

Як позначиться це на комунальних тарифах травневе зниження? За словами економіста Всеволода Степанюка, щоб це сталося потрібно рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ).

«Але поки з боку НКРЭКУ ніяких заяв про те, що будуть переглянуті тарифи на опалення і гарячу воду, не надходило», — говорить він. У літній період В Україні немає ні опалення, ні гарячої води. НКРЭКУ загалом-то і не потрібно зараз ці тарифи переглядати. У будь-якому випадку для українців це несуттєве зниження. Щоб воно було відчутним для населення ціну на газ потрібно знизити хоча б на 30%», — сказав експерт.

Він також додав, що цей крок можна розглядати виключно як частина передвиборчої кампанії Володимира Гройсмана.

Сам глава уряду допустив подальше зниження цін на газ.

«Я думаю, це не останнє зниження. Ринки показують зниження… і ми далі будемо дивитися, як буде відкрито «Нафтогаз» діяти по відношенню до українських громадян», — підкреслив він.

За словами політолога Кирила Молчанова, Гройсману зараз вкрай невигідно йти на підвищення тарифів.

«Він (Гройсман – прим. Ред) будує самостійну політичну кар’єру і негативні удари йому не потрібні. Глава «Нафтогазу» Коболєв зараз перебуває в ролі цапа-відбувайла. Не виключаю, що в найближчому майбутньому піде його відставка. Крім того, є позиція команди Зеленського, яка наполягає на зниження комунальних тарифів. Думаю, що до осені підняття тарифів не буде. Потім їх зростання буде залежати від багатьох факторів. Наприклад, від нового меморандуму співпраці з МВФ. Не виключаю, що черговий транш від МВФ Зеленському можуть видати авансом», — зазначив він.

У свою чергу в команді Зеленського внесли ясність у питанні тарифів.

Так, політичний консультант переможця президентських виборів Дмитро Разумков, відповідаючи на питання про долю тарифів, заявив, що «це не зовсім прерогатива президента».

«Якщо ми говоримо про корупційної складової, яка часто лежить в основі тарифів – то позиція президента багато в чому може вплинути на процес», — сказав він.

За його словами, не можна обіцяти, що це станеться через день-два».

«Це процес, який буде не простим, цей процес доведеться пройти і Зеленському, і його команді, і українському народу», — додав він.

У той же час Представник команди Зеленського Олександр Данилюк заявив, що новий президент обов’язково обговорить питання регулювання ціни на газ з Кабінетом Міністрів.

«Що ми зараз бачимо, що газ для населення коштує дорожче, як для бізнесу. Тобто, звичайно, коли президент вступить на свою посаду, він буде піднімати це питання досить принципово перед урядом. Так, це відповідальність уряду, але буде дуже цікаво подивитися, яка буде аргументація уряду за ринкових умов», – повідомив Данилюк.

Це, звичайно, не означає, що тарифи не зростатимуть. Відомо, що «газове» питання один із ключових для МВФ. У фонді наполягають, щоб вартість газу для населення була доведена до імпортного паритету. Спочатку планувалося, що з початку 2020 ціна газу побутового газу зрівняється з «промислової» (до 12 314 гривень за тис. куб м), ставши, таким чином, ринкову. А поставки за спецобязательствам (ПСО) будуть скасовані з 1 травня 2020 року.

Але як буде взаємодіяти нова влада з МВФ поки невідомо. Можливо, будуть знайдені компроміси з даного питання з переглядом формату співпраці. Також не виключається, що буде продовжений колишній курс.