У РФ пенсіонерка зламала ногу через обвал дороги і проповзла по бруду 6 кілометрів

У Росії мешканка села в Омській області травмувала ногу з-за обвалення ділянки дороги в результаті паводку і була змушена проповзти шість кілометрів, щоб дістатися додому.

Про це інформує громадська організація «Громадський патруль» у Facebook.

56-річна жінка стала першою жертвою масштабної повені в Нижнеомском районі. Паводок зруйнував єдину дорогу до кількох сіл, тим самим змусивши місцевих жителів долати відстань пішки. Продукти в села також доставляють пішки або використовують трактор, щоб проїхати глибокі обвали, затоплені талою водою. Однак дефіцит продуктів харчування все ж є, людям не вистачає хліба.

Постраждала розповіла, що поверталася додому з сусіднього міста Новотроїцьк. В той момент, коли вона обходила промоїну, ділянка дороги обвалився під її ногою. Жінка повзла на руках додому всю ніч. Вранці її госпіталізували зі зламом щиколотки і запаленням рук.

Активісти повідомляють, що за фактом події звернулися до прокуратури регіону з вимогою провести перевірку щодо голови Нижнеомского району на предмет недбалості. Влада ввела режим надзвичайної ситуації, але мешканці не підготовлені до цього. Транспортне сполучення між селами припинено, а влада не робить ніяких дій, щоб вирішити проблему.