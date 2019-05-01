У США знайшли волосся Леонардо да Вінчі

В американській приватній колекції довгий час був захований експонат, позначений як «Волосся Леонардо да Вінчі». Підтвердити їх достовірність має ряд ДНК-тестів волосся.

Проведенням тестів займуться директор італійського музею Алессандро Веццозі і президент фонду спадщини Леонардо да Вінчі Агнесе Сабато. У 2016-му році цей дует заявив, що зумів знайти 35 прямих нащадків, які ведуть рід від зведеного брата Леонардо, Доменіко. У масі своїй вони сьогодні проживають в Тоскані.

«Цей зразок – як раз те, що нам потрібно, щоб зробити наше історичне дослідження ще більш достовірним з наукової точки зору, – каже Сабато. – Ми плануємо провести ДНК-аналіз зразка, порівнявши з результатами аналізів нащадків, а також останків, знайдених у похованнях да Вінчі за останні роки».

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Спочатку місцем поховання Леонардо була церква Сен-Флорентин, розташована на території замку Амбуаз у Франції. У часи Великої французької революції вона була зруйнована, а останки да Вінчі перевезли в каплиці Сен-Юбер, яка також знаходиться на території замку. Однак те, що вони дійсно належать італійському генію, сьогодні не є незаперечним фактом. За словами Сабато, новий аналіз ДНК може внести ясність у це питання.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Лондоні знайшли відбитки пальців Леонардо да Вінчі.

За матеріалами «Фокус»

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