У США знайшли волосся Леонардо да Вінчі

В американській приватній колекції довгий час був захований експонат, позначений як «Волосся Леонардо да Вінчі». Підтвердити їх достовірність має ряд ДНК-тестів волосся.
Проведенням тестів займуться директор італійського музею Алессандро Веццозі і президент фонду спадщини Леонардо да Вінчі Агнесе Сабато. У 2016-му році цей дует заявив, що зумів знайти 35 прямих нащадків, які ведуть рід від зведеного брата Леонардо, Доменіко. У масі своїй вони сьогодні проживають в Тоскані.
«Цей зразок – як раз те, що нам потрібно, щоб зробити наше історичне дослідження ще більш достовірним з наукової точки зору, – каже Сабато. – Ми плануємо провести ДНК-аналіз зразка, порівнявши з результатами аналізів нащадків, а також останків, знайдених у похованнях да Вінчі за останні роки».
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Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.
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Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)
Офіційний мову – американську англійську
Релігія – протестантизм, католицизм
ІЛР – 0,915 (8-я в світі)
ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)
Валюта – долар США
Межують з Канадою, Мексикою
Спочатку місцем поховання Леонардо була церква Сен-Флорентин, розташована на території замку Амбуаз у Франції. У часи Великої французької революції вона була зруйнована, а останки да Вінчі перевезли в каплиці Сен-Юбер, яка також знаходиться на території замку. Однак те, що вони дійсно належать італійському генію, сьогодні не є незаперечним фактом. За словами Сабато, новий аналіз ДНК може внести ясність у це питання.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Лондоні знайшли відбитки пальців Леонардо да Вінчі.
За матеріалами «Фокус»
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