У Бразилії потонула відома модель, рятуючи собак

Дівчина намагалася врятувати своїх вихованців, що впали за борт.

У Бразилії сталося нещастя з ще однією моделлю. Під час шторму загинула відома модель і телеведуча Каролін Биттенкурт. 37-річна дівчина потонула, намагаючись врятувати двох цуценят, що впали за борт.

Відомо, що Каролін каталася на яхті біля узбережжя бразильського Сан-Паулу. На судні з моделлю перебували її чоловік Жорже Сестини, а також вихованці. Після того, як собак сильним вітром здуло у воду, Биттенкурт кинулася рятувати улюбленців. Жорже стрибнув у воду слідом за дружиною, але витягти її з води вже не зміг. В результаті чоловікові довелося кілька годин плисти до берега, щоб вижити.

Рятувальна бригада вирушила на пошуки тіла моделі. Її знайшли у понеділок, 29 квітня.

Зазначимо, що Каролін Биттенкурт і Жорже Сестини одружилися в січні цього року. У моделі залишилася 17-річна дочка від попереднього шлюбу.