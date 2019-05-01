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Волкер рассказал что будет, если Зеленский уступит Путину

01.05.2019

Если новоизбранный президент Владимир Зеленский откажется от части территорий Донбасса в пользу Росиии ради урегулирования конфликта, то отношение украинцев к нему очень быстро станет отрицательным. 

Об этом спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал венгерскому изданию Valasz Online.

“Понятно, что отношение к Зеленскому изменится очень быстро, если он предложит сделать это (отдать часть территорий – ред.). По сути, он сказал обратное, он сказал, что будет настаивать на полном восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, и он поддерживает соответствующий процесс. Иначе он очень быстро настроит людей против себя”, – считает Волкер.

Он убежден, что лучшим средством достижения прогресса в данном вопросе является направление в Донбасс миротворческой миссии ООН.

Кроме того, Украине необходимо продолжать реформы, сказал он. Спецпредставитель Госдепа выразил уверенность, что прекращение войны на востоке возможно и что Россия сможет обеспечить мир. Но сделает это Россия или нет, нужно помогать Украине стать успешной и устойчивой страной, подчеркнул он.

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