Главные запреты для Первой леди: о чем придется забыть Елене Зеленской

В Украине вскоре появится новая первая леди. И по этому поводу стоит напомнить о главных модных запретах на детали внешнего вида для “первых” красавиц. К слову, список этот настолько длинный, что многие модницы, которые прочтут это, выдохнут с облегчением от того, что таковыми, вероятнее всего, никогда не станут.

Итак, чего же ни в коем случае нельзя делать женам президентов, чтобы поддерживать правильный имидж в глазах мировой общественности? Ответ на этот вопрос дали эксперты из мира деловой этики и моды. Топ-5 главных табу:

1. Отсутствие чулок

Мировая общественность и пресса уже давно и всерьёз «полощут» жену нынешнего президента США Меланию Трамп за то, что она не носит чулки.

2. Босоножки

Жены президентов в принципе не могут позволить себе открытую обувь, даже если купят чулки без швов на мысочках (вдоль кончиков пальцев ног) от самых лучших производителей в мире. У первой леди должна быть прикрыта как пятка, так и мысок.

3. Красная помада

Елену Зеленскую отныне ждут минимум пять лет без красной помады. Красная помада возглавляет список запретов для первых леди. Она — главный провокатор для мужских взглядов, а на официальных мероприятиях все взоры должны быть устремлены только на президента.

4. Сидение в позе нога на ногу

Первая леди категорически не должна сидеть со скрещенными ногами! Эта поза считается вызывающей! Недаром в ряде восточных культур она рассматривается чуть ли не как агрессивное предложение интима.

Первая леди может выбрать для себя во время длительного сидения такие позы, как кембриджский крест (колени вместе, щиколотки изящно скрещены) или наклон герцогини (колени и щиколотки сомкнуты, но наклонены в одну сторону).

5. Яркий маникюр

Нейл-арт недопустим для первых леди. Про нейл-арт первым леди придется забыть. Никаких страз, перламутра, ярких оттенков — все это запрещается этикетом.