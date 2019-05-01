Посол Росії в Кувейті влучив у “алкогольний” скандал

Після кокаїнового скандалу, в який потрапило посольство Росії в Аргентині, чергове дипломатичне НП сталася в посольстві РФ в Кувейті.

Персонал російського посольства, а також главу дипломатичного представництва Миколи Макарова запідозрили в незаконній торгівлі алкоголем, який, до речі, в Кувейті знаходиться під забороною. А за торгівлю спиртним чекає смертна кара.

Як повідомляє видання з посиланням на Telegram-канал російського журналіста Сергія Доренка, глава диппредставництва «жорстко контролював, щоб ніхто з його співробітників не торгував спиртним поодинці».

У матеріалі також вказується, що обслуговуючому персоналу посольства покладалося на 3 місяці по 4 пляшки міцного алкоголю, 4 пляшки вина і 2 ящика пива, дипломатам – по 6 пляшок горілки і вина і 4 ящика пива.

Журналісти стверджують, що, наприклад, непитущий співробітник охорони, в рік може отримати як мінімум 20 тисяч доларів премії. А силовики припускають, що в підпільний бізнес був залучений практично весь персонал дипередставительства.