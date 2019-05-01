Путин хочет выдать российские паспорта всем украинцам?

1 мая, Президент России Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства граждан Украины. Теперь не только жидели ЛДНР смогут получить российский паспорт по упрощенной схеме. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации вместе с образцом заявления о просьбе предоставить гражданство. Об этом сообщает издание Сегодня.

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Согласно документу, право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке предоставлено украинским гражданам и лицам без гражданства, которые имеют разрешение на постоянное проживание в РФ, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища или свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей так называемых “ДНР” и “ЛНР”.

Документ опубликован на сайте Кремля. Согласно указу, заявление о получении российского гражданства, поданное жителями непризнанных республик, должно рассматриваться в течение трех месяцев с момента подачи.

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В свою очередь, Глава МИД Павел Климкин заявил: «Это новый” паспортный “этап оккупации Донбасса. Данные действия являются «продолжением агрессии» Москвы.

Климкин также обратился к жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) с просьбой не принимать российские паспорта.

«Россия лишила вас настоящего, а теперь хочет лишить и будущего»