Кто такая Грета Тунберг — и чего она добивается

Полгода назад шведская школьница Грета Тунберг вышла с одиночным пикетом к зданию местного парламента, а в марте привлекла внимание всего мира, получив номинацию на Нобелевскую премию. К этому моменту ее экологическое движение, борющееся против изменений климата, поддержали сотни тысяч людей из 50 стран, хотя критики в адрес Греты и ее последователей тоже звучало немало. А вчера журнал i-D показал обложку нового номера с портретом Греты, назвав девочку «голосом поколения» — и вот почему с ними сложно не согласиться.

Кто она такая и почему о ней все говорят?

Шестнадцатилетняя Грета Тунберг еще год назад была просто школьницей из обычной, хотя и творческой шведской семьи: ее мама — оперная певица, папа — актер. Девочка живет с расстройством аутистического спектра, ранее известным как синдром Аспергера, также в какой-то момент ей поставили диагноз «селективный мутизм»: это неспособность разговаривать в каких-то социальных ситуациях, в которых от человека ждут речи. Позже во время своего выступленияна конференции TEDx в Стокгольме Грета сказала, что считает свои особенности преимуществом: РАС помогает ей видеть мир более контрастным и понимать, что хорошо, а что плохо. А селективный мутизм позволяет говорить только в те моменты, когда это важно. «Сейчас как раз один из таких моментов», — добавила активистка и рассказала о том, что пытается донести своими действиями.

Все началось в августе 2018 года: тогда Тунберг в первый раз вместо школьных занятий вышла к зданию шведского парламента и провела одиночную «школьную забастовку за климат». Так она выражала свой протест против бездействия властей в области контроля антропогенного изменения климата (в этом случае неверно использовать формулировку «глобальное потепление», которое обозначает геологический процесс, на который человечество повлиять не может. Экоактивистов же беспокоят именно последствия деятельности человека, которые влияют на климат). Идея Греты была очень простой: «Зачем учиться для будущего, которого может не быть? Зачем тратить много усилий, чтобы стать образованными, если наши правительства не слушают образованных?»

Чего она уже добилась

Сначала одноклассники посмеивались над Гретой, а родители пытались отговорить от регулярных пикетов у стен парламента. Но вскоре пользователи соцсетей обратили внимание на хештеги #Fridaysforfuture и #Climatestrike, и идею Тунберг поддержали многие школьники и студенты, которые стали также выходить к зданиям локальных правительственных организаций вместо пятничных уроков. Поначалу это были одиночные и локальные акции, которые вскоре выросли в большое движение, которое даже обзавелось своим сайтом. Полгода спустя, 14 марта, к движению Fridays for Future присоединилось около полутора миллионов человек по всему миру. Как раз к тому моменту, когда митинги достигли апогея, заслуги Греты признали самым, пожалуй, официальным образом — девочку номинировали на Нобелевскую премию мира.

Журнал i-D сделал Грету Тунберг главной героиней летнего номера: на обложкеона в традиции издания закрывает один глаз значком — символом движения. На вопрос, гордится ли она своими достижениями, Грета отвечает отрицательно: «Многие спрашивают меня об этом, но ведь мы пока не видели результатов. Климатический кризис только ухудшается, проблема будет разрастаться и становиться все более актуальной. Так что моя борьба — это не разовое действие, которое можно назвать достижением, это все наше будущее».

За что ее критикуют

Акции Греты и ее последователей вызвали немало критики. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэйне одобрила саму идею пропускать школьные занятия: «Мы все хотим, чтобы молодежь занималась вопросами, решение которых даст нам лучшее будущее. Но для этого вовсе не нужно пропускать учебу — это лишь увеличит нагрузку на учителей и потратит впустую время урока, к которому те тщательно готовились. А ведь это время необходимо молодым людям, чтобы стать ведущими учеными, инженерами и защитниками природы. Все эти специалисты необходимы для решения климатической проблемы». Такой же позиции придерживается и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

При этом Национальная ассоциация школьных директоров Великобритании (NAHT) поддержала право школьников выражать свой протест, пропуская занятия. А 12 000 ученых из Германии, Австрии и Швейцарии подписалипетицию, в которой призвали власти не закрывать глаза на митинги Fridays for Future: они считают, что опасения Греты и других учащихся оправданны, а правительства уделяют недостаточно внимания влиянию индустриальных воздействий на климат. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала прошедшие в стране акции хорошей инициативой.

Источник: Blueprint