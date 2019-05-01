Президент Шри-Ланки обратился к “ИГИЛ”

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена призвал террористическую группировку “ИГИЛ” оставить его страну в покое.

Об этом пишет DW.

Сирисена считает, что боевики ИГ перешли на новую стратегию – нападения на небольшие страны. Президент опасается, что исламисты могут совершить новые теракты в Шри-Ланке в ближайшее время. Он не исключил, что недавние кровопролитные теракты на Шри-Ланке были спланированы за границей.

По его словам, власти страны знают о “небольшой группе” граждан Шри-Ланки, которые на протяжении последних десяти лет выезжали за границу для обучения в ИГ. Президент также сообщил, что, по данным расследования, взрывные устройства, от которых в пасхальное воскресенье погибли более 250 человек, были изготовлены в Шри-Ланке.

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в Коломбо и его окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

По обновленным данным, жертвами терактов стали 253 человека, в том числе 40 иностранцев.

Ответственность за теракты в церквях и гостиницах Шри-Ланки взяли на себя террористы Исламского государства.