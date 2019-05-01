Трамп пішов на поступки заради укладення торгової угоди з Китаєм

Президент США Дональд Трамп виключив з порядку торгових переговорів з Китаєм вимога про припинення Пекіном ймовірних спроб кібершпіонажу.

За даними джерел газети, таке рішення він прийняв для того, щоб покласти край тривалій суперечці навколо торгових мит.

Таким чином американський президент пом’якшив початкову позицію своєї адміністрації про “проводяться і спонсорованих урядом Китаю кибервторжениях в комерційні мережі США”.

За словами джерел FT, натомість Вашингтон, швидше за все, прийме від Пекіна пом’якшений варіант договору в якості альтернативи.

З переговорів виключаються багато питань, оскільки Трамп хоче укласти угоду, як заявили джерела видання.