Сина Олі Цибульської порівняли з Dzidzio

Співачка та телеведуча Ольга Цибульська приховувала сина Нестора від шанувальників довший час і вперше показала хлопчика близько місяця тому, причому одразу знявшись з ним у спільній фотосесії для обкладинки глянцю.

Зараз хлопчик з’являєється в Інстаграмі зіркової мами все частігше, радуючи фанів. Останні тим часом почали обговорювати те, що малий неймовірно схожий на відомого українського артиста і друга Цибульської – Dzidzio.

Що скажете?

: bilshe.com

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.