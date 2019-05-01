Дженніфер Лопес розповіла дітям про свою вагітність

У житті 49-річної Дженніфер Лопес було безліч інтерв’ю з репортерами, але на цей раз співачці поставили питання її власні діти – 11-річні Емма і Макс.

За словами зірки, вона постійно отримувала практично одні і ті ж питання від репортерів і вирішила, що близнюки придумають щось оригінальне. Так воно і сталося. Першим в ролі журналіста виступив Макс, запитавши у мами, з якою найбільшою проблемою вона стикалася в його віці.

«Я постійно потрапляла в неприємності. Я потайки тікала з дому через вікно спальні другого поверху», – зізналася Джей.

Несподіване питання задала Емма. Дівчинка поцікавилася у співачки, чи дійсно вона її улюблена дитина. Дженніфер здивувалася і заявила, що у неї немає любимчиків, своїх дітей вона любить однаково і дуже сильно.

Нарівні з жартівливими питаннями з’являлися і серйозні. Наприклад, Макс поставив питання про материнство. За словами Лопес, неможливо уявити, як це бути мамою, поки не народяться діти.

«Раніше я постійно давала поради друзям, у яких є діти, а вони дивилися на мене так, ніби у мене три голови. Але коли у мене з’явилися ви двоє, я тут же вибачилася перед всіма, кому нарадила все, не знаючи тоді ще, що таке бути мамою», – поділилася поп-діва.

Дженніфер дізналася про свою вагітність, будучи в Португалії, де виступала з великим шоу. Вона зізналася, що відчула тріпотіння в своєму животі.

«Неначе там був маленький метелик, і я тут же зрозуміла, що всередині мене є життя. Коли я прийшла до лікаря на ультразвук, мій живіт ще був плоским. Він мені показав на екран і сказав «Бачите зернятко рису? Це дитина», а потім вказав на друге зернятко. Я була в шоці і почала істерично сміятися. Ось так я дізналася, що чекаю близнюків», – розповіла вона.

: glianec.com

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