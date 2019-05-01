Люди чекають пряників від вертикалі

В нинішніх економічних і соціальних умовах нестримно нарощувати військові витрати може тільки Північна Корея, але не Росія, зазначає політолог Дмитро Орєшкін.

У Російській Федерації другий рік офіційно знижуються військові витрати. За їх загальним обсягом наша країна за підсумками 2018 року випала з п’ятірки держав з найвищими витратами на оборону, пропустивши вперед Індії і Франції. Такі дані днями опублікував у своїй щорічній доповіді Стокгольмський інститут дослідження проблем світу (SIPRI).

Перше місце в світі за витратами на озброєння, як і в попередні роки, займають Сполучені Штати. Вперше з 2010 року витрати цієї країни на подібні цілі виросли на 4,6%, досягнувши в 2018 році 649 мільярдів доларів. На другому місці, також вже досить давно, Китай з 250 млрд доларів. На третьому місці, теж вже не перший рік, Саудівська Аравія (67,6 млрд доларів). І це при тому, що королівство, увязшее у війні в Ємені, вже кілька років перебуває в стані економічної кризи і в 2018-му знизило свої оборонні витрати на 4,6 млрд доларів. Лише трохи поступається саудитам за загальним обсягом військових витрат Індія (66,5 млрд доларів).

Росія в 2017 році в рейтингу SIPRI була на четвертому місці. Проте в 2018 воно відійшло до Індії, а п’яту сходинку держав з найвищими військовими витратами тепер займає Франція (63,8 млрд доларів). За підсумками минулого року Москва задовольнялася шостою позицією з 61,4 млрд доларів. Причому характерно, що зниження частки бюджету, що йде на ці цілі, відбувається в РФ вже другий рік поспіль. У 2017 РФ скоротила військові витрати відразу на 20%, а в наступному 2018 ще на 3,5%.

Голова комісії Держдуми з правового забезпечення розвитку організацій оборонно-промислового комплексу Володимир Гутен, слова якого передають , сказав, що Росія і в найближчі роки продовжить знижувати витрати на закупівлю озброєнь, оскільки їх пік пройдено в 2017 році.

Між тим, варто нагадати, що восени 2018 року Москва передала Вашингтону свої пропозиції виступити зі спільною декларацією, в якій було б зафіксовано думку про неможливість перемогти в ядерній війні та про необхідність її запобігти. Білий дім кілька місяців зберігав мовчання, а потім президент Дональд Трамп все ж сказав, що Америка виступає за ядерне роззброєння у світі. Однак сам факт російської ініціативи такого роду можна розцінити як неготовність РФ до нової гонки озброєнь з причини слабкості нинішньої російської економіки.

Про те, з яких причин Росія продовжує знижувати свої військові витрати, оглядач «Росбалта» поговорив з політологом Дмитром Орешкиным.

— Я нагадаю, що Москва скорочує витрати на оборону з тієї причини, що їх пік в рамках програми переозброєння російської армії вже пройдено, ще рік тому сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. Сьогодні після публікації чергової щорічної доповіді SIPRI на цю тему, майже тими ж словами висловився голова думської комісії з правового забезпечення розвитку організацій оборонно-промислового комплексу Володимир Гутен. Чи згодні ви з такою оцінкою?

— Частка правди в їх словах є, тому що вже створені такі види озброєнь, які досить небезпечні. Це нагадує радянські часи, коли американці, умовно кажучи, могли десять разів поспіль знищити нашу планету своєю ядерною зброєю, а ми — тільки один раз. Але це все одно був паритет, бо й одного разу було б достатньо.

Зараз, так, Росія хотіла б припинити гонку озброєнь і зайнятися більш раціональним використанням ресурсів. На жаль, зовсім не факт, що це вигідно Сполученим Штатам. Плюс, треба враховувати, що сьогодні США набагато більш серйозно ставляться до Китаю і цю гонку озброєнь вони ведуть уже більше з Пекіном, ніж з Москвою. І зупинятися вони не мають наміру, оскільки для них Китай набагато більш очевидний і впливовий ворог.

В той же час логіка скорочення військового бюджету РФ є, оскільки у нас достатньо військових ресурсів, щоб нікому мало не здалося. Вони, ці ресурси, можливо, нижче за якістю, але не настільки, щоб хтось ризикнув силою впливати на Росію. Тому, якщо міркувати раціонально, ми цілком могли б скоротити свої військові витрати.

— На ваш погляд, не є скорочення військових витрат РФ показником того, що російській економіці сьогодні все важче нести на собі такий тягар?

— Справа в тому, що на відміну від часів Радянського Союзу, в нинішній Росії все-таки дуже зросла вплив на політику виборців, як би дивно це не звучало. Я нагадаю, що у радянської політичної і економічної моделі було абсолютно не важливо, що думають люди в країні про політику. Йти на вибори було не обов’язково, тому що їх результат був заздалегідь відомий — 99,9% — «за». І то перед виборами укладали асфальт, а на виборчих дільницях продавали смачні пиріжки.

Сьогодні ж вплив виборців на політику збільшилася вдвічі. Нагадаю, що на торішніх регіональних виборах російське керівництво отримало для себе вкрай неприємні сигнали від виборців на Далекому Сході, у Володимирській області, в Хакасії, де люди, роздратовані скороченням своїх доходів, проголосували не так, як хотілося б владі.

І це при нашому повному розумінні того, що вибори в значній мірі контролюються і навіть фальсифікуються, що на них використовується адміністративний ресурс. Але межі цього все ж таки є. Можна домалювати» 5%, 10%, 15%, але не 60%. В результаті ми бачимо, що в ряді регіонів губернатори від влади програли, а там, де не програли, перемогли з працею.

Таким чином, якщо радянська влада у своїх планах, включаючи і військових, була обмежена головним чином лише вичерпністю природних ресурсів, то зараз є ще такий серйозний фактор, як настрої виборців. І, як не крути, він відіграє істотну роль. А виходить, досить істотну частину витрат бюджету доводиться витрачати на задоволення потреб населення. Але будь-яка державна капшук все-таки не бездонна, так що доводиться обмежувати якісь витрати. В тому числі, і військові.

— Тут, правда, є ще такий момент, що далеко не всі наші витрати проходять саме за військовим статтями і, відповідно, точний їх обсяг ми не знаємо…

— Радянський бюджет в основному був засекречений. Сьогодні російський військовий бюджет також значною мірою покриває завіса секретності. Але так чи інакше офіційні витрати на військові потреби в ньому існують. Тому в умовах, коли населенню не вистачає на пенсії, на боротьбу з бідністю, нестримно нарощувати військові витрати може тільки Північна Корея, але не Російська Федерація.

Крім того, цифри цифрами, але реальність реальністю. У сучасній Росії вона полягає в тому, що крім офіційного бюджету є ще неофіційний, так званий «басейн». Це неофіційний бюджет, куди скидаються олігархи за вказівкою Кремля. Логіка тут зрозуміла: якщо ти посваришся з Кремлем, то твій бізнес точно впаде, а якщо ні, і ти витратиш на «басейн», умовно кажучи, додаткові 50-100 млн доларів, то потім, якщо не повністю, то значною мірою зможеш їх компенсувати. Тому вибираючи між варіантом повної втрати бізнесу або необхідністю ділитися з державою крім податкових відрахувань, практично весь великий бізнес погоджується платити таку ось мзду.

Щоб було зрозуміліше. В офіційному бюджеті РФ, наприклад, немає такого пункту, як «підтримка ДНР/ЛНР», але в реальності ця підтримка є. Те ж саме і з військовим бюджетом. Офіційні цифри зафіксовані, але є ще паралельний «общак», з якого також ідуть кошти на воєнні потреби.

Так що моє резюме таке: з одного боку, неможливо постійно збільшувати витрати на озброєння, тому що треба думати і про населення, яке у нас, в силу нашої вертикалі влади, сильніше залежить від верховного керівництва, ніж від власної ініціативи і вміння заробляти гроші.

Тобто люди в нас підтримують цю «вертикаль», але у відповідь чекають від неї нехай і не дуже великих, але пряників у вигляді підвищення пенсій з урахуванням офіційного зростання цін. З іншого боку, якщо офіційна цифра наших військових витрат можливо і зменшується, то це не значить, що ці витрати скорочуються реально, тому що є додаткові джерела коштів.