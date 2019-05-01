Барселона – Ливерпуль: когда и где смотреть матч Лиги чемпионов

Где и когда смотреть матч 1/2 финала Лиги чемпионов между Барселоной и Ливерпулем?

В среду, 1 мая, на стадионе Камп Ноу в Барселоне состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между Барселоной и Ливерпулем. Время начала матча – 22:00 по Киеву.

Где смотреть матч между Барселоной и Ливерпулем? В прямом эфире поединок покажет телеканал Футбол 2.

Вспоминая о лазаретах обеих команд, можно утверждать, что они практически пустые. В Барселоне по-прежнему восстанавливается Рафинья. Что касается Ливерпуля, то в предстоящей игре точно не сыграет Адам Лаллана, также проблемы со здоровьем были у Фабиньо и Фирмино, но есть большая вероятность, что они смогут восстановиться.

Напомним, на выходных Барселона минимально обыграла Леванте. Эта победа помогла обеспечить 26-й титул чемпионов Испании для «блаугранас».

Ранее сообщалось, что Барселона договорилась с капитаном Аякса о контракте. Вовремя присмотрелись к молодому дарованию.

В свою очередь в пятничном матче Ливерпуль разгромил Хаддерсфилд. Дублями отличились Мане и Салах.

Источник: Телеграф