В Николаеве бездомный зарезал своего собутыльника и пытался его сжечь. ФОТО

В Николаеве бездомный зарезал своего собутыльника и пытался сжечь товарища, чтобы скрыть следы преступления. Об этом сообщает “Новости-N“.

Как рассказывают местные жители, бездомные оборудовали себе «жилье» в пристройке у трансформаторной будки в районе пересечения ул. Садовой и Чигрина.

Здесь бездомные обустроили себе полноценные спальные места, с подушками и одеялами. Ночью двое бомжей организовали там же застолье, и, после совместной попойки, между ними возник конфликт.

В пылу ссоры, один из бездомных схватил нож и ударил собутыльника в шею.

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Увидев, что товарищ истекает кровью, злоумышленник решил скрыть следы преступления, а потому поджег сооружение, еще недавно используемое ими как жилище.

Деревянный пол, подушки и прочая ветошь, служившая бездомным постелью, вспыхнули мгновенно. Огонь увидели местные жители и вызвали пожарных.

Еще живого пострадавшего бездомного доставили в БСМП с ножевым ранением в шею и ожогами 50% тела, но спустя два часа он скончался.

Сейчас подозреваемый в убийстве уже задержан и работает со следствием









