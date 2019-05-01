В Киеве мужчина выбрасывал наркотики из окна

В Деснянском районе Киева мужчина изготовлял наркотические вещества. Полиция обнаружила у подозреваемого препараты на общую стоимость около 30 тысяч гривен. При задержании он выбросил наркотики в окно.

В полицию обратилась жительница дома на улице Марины Цветаевой. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

Местная жительница пожаловалась на соседа, к которому часто ходят подозрительные личности. А на лестничной клетке возле его квартиры разбросаны использованные шприцы. Полиция выехала на указанный адрес. Там правоохранители обнаружили 40-летнего мужчину. При задержании он выбросил коробку с наркотическими веществами в окно. Однако на улице при участии понятых полицейские изъяли 60 пакетиков с запрещенными препаратами.

Следователи предполагают, что мужчина заранее изготовлял наркотические вещества с целью сбыта. Изъятые препараты направили на экспертизу. Правоохранители начали уголовное производство по данному делу.