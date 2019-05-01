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Першотравень з поліцейськими кийками: прямой репортаж

01.05.2019

Первомай с полицейскими дубинками: прямой репортаж

Уздовж Невського проспекту стоять люди з палицями. Опозиціонерів жорстоко затримують на ході.

У центрі Петербурга проходить традиційне першотравнева хода. По Невському проспекту маршем йдуть самі різнорідні політичні та суспільні сили — «єдинороси», комуністи, ЛДПР, «есери», «яблучники», несистемні опозиціонери. А також представники профоюзных рухів, ЛГБТ, антифашисти; націоналісти, феміністки, зоозахисники, містозахисники та інші.

Невський проспект і прилеглі до нього вулиці перекрили. Там поставили загородження, чергують поліцейські. Біля Гостинного двору стоїть велика кількість людей у формі з кийками. Вони вишикувалися уздовж Невського проспекту. Перехожі дуже здивовані такій кількості силовиків.

На станції «Маяковська» працює тільки один вихід, другий перекрили поліцейські — людям доводиться виходити через рамки металодетекторів. На «Гостинному дворі» закрили вихід на канал Грибоєдова, а в підземному переході перекрили бічні виходи. Люди виходять через «Невський проспект». Там їх змушують проходити через рамки, а поліцейські перевіряють сумки.

Активістів затримали біля будинку ще до ходи. У відділ везуть як мінімум 10 осіб. Серед затриманих — шестеро феміністок — їх зловили поряд з простором «Ребра Єви».

13:53

 

Невський, 59. По тротуарах йдуть активісти: єдинороси, феміністки і інші – вони, мабуть, розходяться по домівках.

 

 

13:51

 

У 28 відділі поліції 11 затриманих, повідомив депутат ЗакСа Борис Вишневський.

 

 

13:50

 

Рух відкрили, люди гуляють. Активісти стоять на узбіччі. Це перший такий Першотравень в Петербурзі.

 

 

13:47

 

ОМОН стоїть на проїзній частині, тротуарах життя повертається у звичне русло.

 

 

13:40

 

Рух транспорту по Невському відкрили.

 

 

13:39

 

У депутата Максима Резника після затримання зник черевик. Дивовижне поруч!

 

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13:37

 

 

 

13:36

 

Активісти стоять на тротуарі. Хода припинилося.

 

 

13:33

 

На Невському затримали ще кілька людей. Зараз усіх зігнали на тротуар і розчистили дорогу.

 

 

13:47

 

Ісаакіївська площа.

Первомай с полицейскими дубинками: прямой репортажПервомай с полицейскими дубинками: прямой репортажПервомай с полицейскими дубинками: прямой репортаж

 

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