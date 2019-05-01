Першотравень з поліцейськими кийками: прямой репортаж

Уздовж Невського проспекту стоять люди з палицями. Опозиціонерів жорстоко затримують на ході.

У центрі Петербурга проходить традиційне першотравнева хода. По Невському проспекту маршем йдуть самі різнорідні політичні та суспільні сили — «єдинороси», комуністи, ЛДПР, «есери», «яблучники», несистемні опозиціонери. А також представники профоюзных рухів, ЛГБТ, антифашисти; націоналісти, феміністки, зоозахисники, містозахисники та інші.

Невський проспект і прилеглі до нього вулиці перекрили. Там поставили загородження, чергують поліцейські. Біля Гостинного двору стоїть велика кількість людей у формі з кийками. Вони вишикувалися уздовж Невського проспекту. Перехожі дуже здивовані такій кількості силовиків.

На станції «Маяковська» працює тільки один вихід, другий перекрили поліцейські — людям доводиться виходити через рамки металодетекторів. На «Гостинному дворі» закрили вихід на канал Грибоєдова, а в підземному переході перекрили бічні виходи. Люди виходять через «Невський проспект». Там їх змушують проходити через рамки, а поліцейські перевіряють сумки.

Активістів затримали біля будинку ще до ходи. У відділ везуть як мінімум 10 осіб. Серед затриманих — шестеро феміністок — їх зловили поряд з простором «Ребра Єви».

13:53

Невський, 59. По тротуарах йдуть активісти: єдинороси, феміністки і інші – вони, мабуть, розходяться по домівках.

13:51

У 28 відділі поліції 11 затриманих, повідомив депутат ЗакСа Борис Вишневський.

13:50

Рух відкрили, люди гуляють. Активісти стоять на узбіччі. Це перший такий Першотравень в Петербурзі.

13:47

ОМОН стоїть на проїзній частині, тротуарах життя повертається у звичне русло.

13:40

Рух транспорту по Невському відкрили.

13:39

У депутата Максима Резника після затримання зник черевик. Дивовижне поруч!

13:37

13:36

Активісти стоять на тротуарі. Хода припинилося.

13:33

На Невському затримали ще кілька людей. Зараз усіх зігнали на тротуар і розчистили дорогу.

13:47

Ісаакіївська площа.