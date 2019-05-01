В Японии неформально отметили восхождение на престол нового императора. Фотографии

В полночь 1 мая на самом загруженном перекрестке мира — у токийской станции Сибуя — тысячи в основном молодых японцев устроили неформальное собрание в честь вступления на престол нового императора Нарухито. Предыдущий император, Акихито, стал первым за 200 лет японским правителем, отрекшимся от престола. В этот раз день смены эр, обычно трагичный, внезапный и связанный с похоронами, был ожидаемым — он стал праздником, который в Японии не очень понимали, как отмечать. После обратного отсчета собравшиеся возле Сибуи молодые люди начали скандировать «Рэйва! Рэйва!» (название эпохи правления нового императора, которое переводится как «Благодатная гармония») и прорвали полицейское оцепление, выбежав на дорогу.

Фотографии: Евгения Фельдмана.

Источник: Медуза