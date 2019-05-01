Як в Китаї: Зеленський хоче встановити камери в кабінетах госработников

Глава SingularityU Kyiv Chapter і співорганізатор iForum Ігор Новіков розповів, що новообраний президент мріє зробити владу підконтрольною народу.

За його словами, новообраний глава держави налаштований на розвиток інновацій в країні, щоб різні сфери економіки заробили.

«У нашій країні немає кандидатів, які розбираються у всьому. У кожного є команда, яка намагається сформувати для кандидата карту знань та можливостей в різних сферах. Мене, наприклад, порадував факт, що інновації у команди Зе виявилися не останньою темою, і вони мало не з першого дня почали шукати людей, які могли б поділитися цими знаннями», — говорить Новіков.

Він стверджує, що якщо Україна не почне радикально змінюватися найближчим часом, вона скоро зникне з політичних карт.

«Спираючись на глобальний контекст, можна впевнено стверджувати: від інноваційної політики президента і парламентських виборів залежить майбутнє України. Якщо протягом 5-10 років Україна радикально не почне змінюватися, її не стане. Наша економіка серйозно застаріла і потребує капітального ремонту. Поки що ми за інерцією рухаємося, але за 3-5 років все зміниться. Всі, хто зможуть поїдуть, інші — здадуться, щоб з голоду не померти», — каже співорганізатор iForum.