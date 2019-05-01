У Рівному за борги відключили гарячу воду

З 1 травня в Києві припинено централізоване гаряче водопостачання.

«Шановні мешканці! Враховуючи погіршення економічної ситуації на підприємстві з-за ваших боргів за спожиті послуги, а також з-за несподіваного підвищення ціни на газ з боку НАК «Нафтогаз» на 15% для теплопостачальних підприємств з 1 травня, з сьогоднішнього дня, після численних попереджень, централізоване гаряче водопостачання у місті припинено», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що виняток становлять споживачі, які отримують гарячу воду від котелень на твердому паливі, оскільки «це єдина поки що можливість продовжувати підігрів води у міжопалювальний період».

«Відновлення гарячого водопостачання всього міста буде відновлено при позитивній динаміці оплати за отримані послуги, а також після перекладу необхідної кількості котелень на тверде паливо», — додали на підприємстві.