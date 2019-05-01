Третя спроба Джо: Чому Байден вирішив знову піти в президенти

Досить цікавою новиною останніх днів стало рішення колишнього віце-президента США і сенатора-демократа, 76-річного Джо Байдена висунути свою кандидатуру для участі в президентських виборах в США до 2020 р.

Це вже третя за рахунком спроба колишнього віце-прем’єра поборотися за президентське крісло. Він вже висував свою кандидатуру на президентських виборах 1988 і 2008 рр. За результатами останнього соцопитування Hill-HarrisX, проведеного 25-26 квітня, Байден обійшов по рейтингах чинного 72-річного президента-республіканця Дональда Трампа, який збирається балотуватися на другий термін. З тисячі респондентів 43% готові проголосувати за Байдена, а 37% — за Трампа. Неможливо без долі скепсису поставитися до даного соцопитування: тисяча людей — це не 327-мільйонна Америка.

Сам Трамп вважає, що Байден не складе йому конкуренцію. Господар Овального кабінету іронічно називає його «Сонним Джо». Однак не варто заперечувати той факт, що саме Байден виглядає самим серйозним, авторитетним і досвідченим політиком серед 20 кандидатів на пост президента від Демократичної партії. У 1973 р. Байден став наймолодшим американським сенатором у віці 30 років, тричі очолював комітет Сенату США з міжнародних відносин «нульових». Байден мав репутацію «сірого кардинала» в адміністрації екс-президента Барака Обами. Третє пришестя Байдена в якості кандидата на посаду президента США відповідає інтересам істеблішменту Демократичної партії з ряду причин.

Противагу демократичним соціалістам

Колишній віце-президент іде на вибори з гаслом «захистити американські цінності», які нібито опинилися під загрозою. Ще в грудні минулого року Байден говорив, що в Демократичній партії достатньо талановитих людей, здатних скласти конкуренцію Трампу. Проте з наближенням дати президентських виборів стає зрозуміло, що більш конструктивного і кваліфікованого кандидата, ніж Байден, серед демократів не знайшлося. Після рішення Хілларі Клінтон не балотуватися на пост президента в Демократичній партії розгорілася криза лідерства та зростання активності так званих демократичних соціалістів – представників популістського ультралівого крила, чиї ідеї можуть відштовхнути багатьох критично мислячих американців.

Найбільш радикальним лівим популістом є сенатор Берні Сандерс, якого Трамп жартома прозвав «Божевільним Берні». Згідно з рейтингом CNN за 30 квітня, Сандерса підтримують 15% електорату Демократичної партії. Сандерс вважає, що в Штатах потрібно реалізувати модель скандинавського соціалізму, запровадити безкоштовну освіту в вузах, загальну обов’язкову систему медичного страхування, відкрити кордони для мігрантів, заборонити обіг короткоствольної зброї, збільшити роль держави в захисті прав американського пролетаріату. Схожих поглядів дотримуються й інші демократичні соціалісти – сенатори Камала Харріс і Елізабет Уоррен, яких підтримують 5 і 8% демократів відповідно.

Сандерс, Уоррен і Харріс підтримали законопроект «Нова зелена угода» ультралівої конгресвумен від демократів Алекандрии Окасио-Кортес і сенатора Едварда Марки. У документі пропонується у найближчі 10 років припинити викиди вуглекислого газу в атмосферу і перейти на альтернативні джерела енергії, підвищити вільну конкуренцію на ринку, гарантувати всім американцям високі зарплати, ввести мінімальний прожитковий мінімум. Демократичні соціалісти пропонують забезпечити житлом всіх робітників, запровадити податкову ставку в розмірі 70% для американських мільйонерів і пустити зібрані з податків гроші на заходи по захисту клімату. Інших кандидатів-демократів, включаючи колишнього конгресмена з Техасу Бето О Рурка або сенатора Корі Букера, підтримують менше 7% прихильників демократів.

Америка — це не лише робочий клас, але й великий бізнес, середній клас, який представляє більшість виборців. Те, що пропонують демократичні соціалісти, не відповідає їх запитам. На їх фоні Трамп, відомий своєю популістською риторикою, виглядає великим реалістом і прагматиком. У листопаді 2018 р. його кандидатуру на виборах 2020 р. підтримували 70% республіканців. В кінці квітня діяльність Трампа схвалили 45% американців, що набагато більше, ніж ресурс підтримки демократичних соціалістів. Якщо розстановка сил у таборі Демократичної партії не зміниться, то у Трампа є всі шанси переобратися на другий термін в наступному році.

Байден — це важка артилерія Демократичної партії на майбутніх виборах. Демократи розраховують на те, що католик ірландського походження, близький до політичного клану Кеннеді, стане компромісною фігурою на виборах 2020 р. і зможе об’єднати американських виборців, які не підтримують Трампа, але в теж час не довіряють демократичним соціалістам. Згідно з рейтингом, складеним CNN 30 квітня, серед кандидатів-демократів на посаду президента США з великим відривом лідирує Байден, якого підтримують 36% прихильників Демократичної партії. Завдання Байдена – перемогти демократичних соціалістів під час праймеріз і забрати частину електорату у Трампа під час передвиборної кампанії.

Деякі ідеї Байден запозичив у демократичних соціалістів начебто Сандерса. Він пропонує ввести в США мінімальну зарплату у розмірі 15 дол. в годину, збільшити податки на пасивний дохід заможних бізнесменів, на дохід від інвестицій, збільшити податкові пільги для сімей з маленькими дітьми, скасувати плату за навчання для студентів державних коледжів і університетів, розширити повноваження профспілок по захисту прав трудящих. Байден обіцяє провести модернізацію інфраструктури, скоротити відставання в розвитку між різними регіонами. Політик виступає за введення загальної системи охорони здоров’я, субсидій на розвиток альтернативної енергетики і раніше Обами запропонував легалізувати одностатеві шлюби. На одному з мітингів Байден пообіцяв завершити медичну реформу Obamacare. Не дивно, чому Окасио-Кортес не підтримує участь Байдена в передвиборчій гонці і доводить, що він асоціюється з періодом правління Обами.

Подібності та відмінності з Трампом

Для напрацювання рейтингів колишній віце-президент зосередився на критиці Трампа. Байден вважає, що Трамп знищує американські цінності своїм ставленням до людей і роз’єднує американське суспільство, підтримуючи прихильників переваги білої раси. Байден пригадав Трампу його стриману позицію під час зіткнень ультраправих і лібералів р. в Шарлоттсвілль в серпні 2017 р. Він не підтримав вихід США з ядерної угоди з Іраном. На відміну від Трампа, Байден підтримував участь США в Транс-Тихоокеанському партнерство, Трансатлантичному торговельне та інвестиційне партнерство. На Мюнхенській конференції з безпеки у лютому 2019 р. Байден висловив підтримку НАТО, назвав його найбільш значущим військово-політичним альянсом у світі (Трамп навпаки називав НАТО марною організацією і неодноразово вимагав від його членів збільшити витрати на оборону). Певною мірою Байден є бажаним кандидатом на пост президента США для ЄС, оскільки він виступає за зміцнення відносин з європейськими партнерами, які зіпсувалися при Трампа. Трамп і Байден займають різні позиції по відношенню до Китаю. За інформацією американського журналіста Стіва Хантера, якщо Байден стане президентом, то, на відміну від Трампа, він не буде йти на загострення з Китаєм, у тому числі на догоду бізнес-інтересів свого сина Хантера, чия фірма Rosemont Seneca уклала угоду на мільярд доларів з Банком Китаю і заснувала інвестиційний фонд Bohai Harvest.

Проте з деяких питань «Сонний Джо» і «Великий Дональд», як іноді називають Трампа, займають спільну позицію. Трамп і Байден є прихильниками смертної кари, виступають проти поширення пільгової медичної страхової програми для незаможних Medicare на всіх американців. Як би демократи критикували Трампа за будівництво стіни на кордоні з Мексикою, в 2006 р. сенатор Байден проголосував за законопроект про фінансування будівництва загороджувального паркану на американо-мексиканському кордоні протяжністю 700 миль. Байден є прихильником зміцнення військово-політичного альянсу США та Ізраїлю і посприяв збільшенню фінансової допомоги ізраїльському уряду при Обамі. Він не вважає Північну Корею реальною загрозою США. Журналіст Алекс Вард впевнений в тому, що стратегія Трампа в Афганістані під кальку скопійовано з плану Байдена, який він запропонував Обамі у 2009 р. (підготовка американськими військовими афганських силовиків, акцент на боротьбу з тероризмом, а не на державне будівництво).

Як і Трамп, Байден перебуває в епіцентрі різних скандалів і критики. Американки Ді Джей Хілл, Кейтлін Карусо і Люсі Флорес звинувачували Трампа в непристойних дотиках і домаганнях (Трамп був в епіцентрі сексуального скандалу з порно-актрисою Стеффані Кліффорд). Не тільки Трампа критикують за недостатню компетенцію у сфері міжнародних відносин. На думку колишнього міністра оборони США Роберта Гейтса, Байден помилявся по всім ключовим зовнішньополітичним питанням останніх 40 років. Він голосував проти проведення військової операції «Буря в пустелі» в Кувейті в 1991 р., яка дозволила США зміцнити свої позиції в країнах Перської затоки, намагався відрадити Обаму від ліквідації терориста Усами бен Ладена в 2011 р. на території Пакистану (дана операція була успішною). Вард вважає, що Байден не зможе привнести нічого нового під зовнішню політику США.

Як би там не було, Байден вміє знаходити спільну мову і домовлятися з республіканцями. У 2003 р. він підтримав проведення військової операції в Іраку, яку ініціював екс-президент Джордж Буш-молодший. На думку оглядача Емми Ролер, Байден перебуває в дружніх стосунках з чинним віце-президентом Майклом Пенсія, який іноді радиться з ним із зовнішньополітичних питань. Ролер стверджує, що за порадою до Байдену звертаються багато глави зарубіжних країн, включаючи короля Йорданії, просять підказати, як знайти спільну мову з Трампом.

Байден і Україна

Джо Байден дотримується неоднозначного думки щодо України. Президент України Петро Порошенко відгукувався про нього як про «друга» для нашої країни і навіть нагородив Орденом Свободи. У січні 2017 р., напередодні інавгурації Дональда Трампа, Байден зробив свій прощальний візит в Україну в якості віце-президента. Байден вплинув на приєднання ЄС до політики антиросійських санкцій США, стверджував, що обмежувальні заходи повинні діяти до тих пір, поки Росія не поверне Україні аннексированный Крим. Колишній віце-президент постійно акцентував увагу на важливості боротьби з корупцією в Україні, закликав Банкову прискоритися з проведенням реформ, попереджав, що зволікання може спричинити за собою скасування санкцій європейськими країнами.

Потім у світ вийшли мемуари Байдена, в яких він стверджував, що вимагав від екс-президента Віктора Януковича піти у відставку, намагався змусити Порошенко і колишнього прем’єр-міністра Арсенія Яценюка подолати розбіжності заради національних інтересів, зізнався в тому, що Обама відмовлявся надати Україні військову допомогу. За час перебування на посаді віце-президента Джо Байдена його син Хантер Байден був у числі керівників української енергетичної компанії Burisma Holdings бізнесмена Миколи Злочевського.

На думку народного депутата Сергія Лещенка, Байден мав вплив на Яценюка і посприяв відставку губернатора Дніпропетровської області, бізнесмена Ігоря Коломойського – основного конкурента Порошенко за вплив в Україні. Невідомо, як перемога Байдена на прийдешніх президентських виборах позначиться на американо-українських відносинах. Новообраний президент України Володимир Зеленський довгий час працював на телеканалі Коломойського і вибудовував свою передвиборну кампанію на критиці Порошенко, з яким співпрацював Байден. У будь-якому випадку, команді Зеленського не варто наступати на граблі президента, Порошенко, який під час передвиборної кампанії в 2016 р. відкрито підтримував кандидата на посаду президента США Хілларі Клінтон, основного противника Трампа. Незалежно від того, чи переможе на президентських виборах в США Трамп або Байден, відносини варто починати з чистого аркуша.

Кухалейшвілі Георгій