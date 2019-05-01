На першотравневих акціях у Росії затримали не менше 124 осіб

У Росії на акціях, присвячених 1 травня, поліцією затримано не менше 124 осіб.

Як повідомляє ОВС-Інфо, затримання проводилися в 9 містах, 124 осіб 68 затримані в Петербурзі.

Повідомляється, що деяким затриманим ще не виповнилося 18 років, під час затримання літній чоловік втратив свідомість, а одній жінці зламали руку.

«У Наталії Баринової — кандидата в муніципальні депутати, яку затримали на узгодженому ході в Петербурзі, діагностували перелом плечового суглоба із зміщенням. Поліцейські кинули жінку на асфальт при затриманні», — пише ОВС-Інфо.